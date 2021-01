Siracusa, Giornata della memoria: medaglia d'oro in onore di Concetto Santoro

Anche quest’anno gli studenti siracusani saranno protagonisti del “Giorno della memoria” in prosecuzione del percorso di riflessione sul ’900 avviato lo scorso anno dalla Prefettura in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, la Consulta studentesca e Assostampa.

Domani alle 10,30 nell’Aula Magna dell’Istituto “Enrico Fermi” si terrà la cerimonia di consegna della medaglia d'onore ad Angelo Santoro, figlio di Concetto Santoro, militare deportato in Germania durante la seconda Guerra Mondiale per essersi opposto al regime nazista. A consegnare il riconoscimento, alla presenza del sindaco, saranno Patrick Catania e Vlad Ionut Privighitorita.

Sarà l'occasione per poter i lavori originali elaborati dagli alunni del Fermi in ricordo delle vittime dell’Olocausto.