Siracusa, rimozione cassonetti a Grottasanta: si completa l'estensione della raccolta porta a porta

Secondo giorno di rimozione dei cassonetti stradali nelle vie del quartiere Grottasanta, zona di Mazzarona. Iniziate ieri, hanno portato alla rimozione dei vecchi cassonetti verdi dalle vie Achille Adorno, Vincenzo Boscarino, Vincenzo Bordone, Luciano Patania, Salvatore Nanna e Gaetano Barresi. Le utenze, per la maggior parte condomini, sono già state munite di appositi, specifici carrellati per la raccolta differenziata.

“Come programmato negli ultimi anni, e come richiesto dalla Regione, si sta completando la non semplice estensione del porta a porta su tutto il territorio cittadino - dichiara l’assessore all’Igiene urbana Andrea Buccheri - la mancanza e l' inadeguatezza degli impianti di compostaggio e valorizzazione dei rifiuti ha sempre rallentato questo processo. Un processo, però, irreversibile che ci sta portando con il passare del tempo ad avere percentuali di raccolta differenziata che possiamo definire nella norma”.