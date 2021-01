Bonus centro storico, a Siracusa 840mila euro per 410 aziende

Per le attività di Siracusa sono stati erogati 840mila euro nell'ambito del Bonus Centro Storico per 410 tra imprese ed aziende che hanno presentato domanda come da requisiti del Dl Agosto. Ne danno notizia i parlamentari del Movimento 5 Stelle Paolo Ficara, Filippo Scerra, Pino Pisani, Maria Marzana.

"Quel provvedimento - ricordano - prevedeva un ristoro ad hoc per quei capoluoghi di provincia che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura tre volte superiore ai residenti e le città metropolitane che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura almeno pari ai residenti. Numeri poi quasi azzerati nell'estate del covid".