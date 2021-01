Controlli della Polfer in tutta la Sicilia, a Siracusa rintracciato un cittadino romeno

Controlli straordinari della Polizia ferroviaria effettuati nell'ultima settimana. Il bilancio conta 1 persona arrestata, 6 denunciate, 4 rintracciate, 1 segnalata in Prefettura per uso di stupefacenti, 2.238 persone controllate, 44 veicoli ispezionati, 99 treni presenziati dalle 392 pattuglie impegnate nei servizi in stazione, su strada lungo la linea ferroviaria e sui convogli ferroviari sia regionali che a lunga percorrenza notturni.

Nel territorio siracusano i poliziotti della Polfer hanno rintracciato un cittadino rumeno ricercato per la notifica di un procedimento penale in cui è imputato.