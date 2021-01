Siracusa, Fillea Cgil e Legambiente: "Briciole per la Tonnara di S. Panagia"

"Nuovo capitolo grottesco sulla vicenda dell'infimito restauro della Tonnara di Santa Panagia": così il segretario provinciale della Fillea Cgil, Salvo Carnevale e e l'esponente di legambiente Siracsua, Paolo Tuttoilmondo commentano la notizia del finanziamento da parte della Regione di un intervento di messa in sicurezza della Tonnara. "Un finanziamento poco più di 140 mila euro - aggiungono - per installare alcune telecamere, una recinzione, un lucchetto e due ponteggi di fissaggio per non far cadere parte del costone che fu al centro del contenzioso che ha bloccato l'opera.

Qui c'è da risarcire la comunità - affondano il colpo, Carnevale e Tuttoilmondo - e inviano gli spiccioli. Questa iniziativa, oltre che essere ben lontana dal non più rinviabile restauro del monumento, giunge in gravissimo ritardo anche rispetto alla richiesta avanzata, da anni, di protezione del sito, dalle intemperie e dall’azione dei vandali.

Se pensiamo che questa classe dirigente sarà chiamata a gestire le risorse del Recovery Plan, che verranno assegnate alla Sicilia e che dovranno essere spese in settori fondamentali come la digitalizzazione della pubblica amministrazione, per la rivoluzione verde, nelle infrastrutture, nell’istruzione, la ricerca, l’inclusione e la coesione sociale e, soprattutto, nella salute, - concludono - non dormiamo sonni tranquilli".