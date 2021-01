Siracusa, si pente il capo del Bronx "Cesco" Capodieci

Francesco Capodieci, 44 anni, meglio noto come "Cesco" e capo riconosciuto del Bronx,a Siracusa, ha deciso di collaborare con la giustizia.

Questo quanto pubblicato ieri dal "Diario 1984".

L'uomo ha rinunciato a comparire divanzi al Collegio Penale del Lunedì, presieduto da Carla Frau.

Capodieci è in attesa della sentenza della terza sezione penale della Corte d’Appello di Catania dopo il ricorso presentato contro la condanna a 23 anni e otto mesi inflittagli in primo grado dal Giudice dell’udienza preliminare Simona Ragazzi. Il Gup lo ha riconosciuto colpevole di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e dell’aggravante di esserne stato uno dei promotori, nell’ambito del procedimento penale scaturito dall’operazione antidroga Bronx effettuata dai Carabinieri di Siracusa, il 18 febbraio 2018.

Capodieci è già stato trasferito in un località protetta: c'è attesa per le sue rivelazioni che potrebbero far tremare le organizzazioni criminali che operano nel capoluogo.