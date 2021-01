Siracusa, controlli anti covid: sanzionati in 10

Sono 10 le sanzioni anticovid elevate dalla Polizia a Siracusa nel corso di controlli mirati nei luoghi in cui maggiormente possono crearsi assembramenti.

Inoltre nel tardo pomeriggio nella zona di via Italia 103, due giovani, oltre a essere sanzionati per la violazione delle norme anti covid, sono stati segnalati perché trovati in possesso di una modica quantità di hashish e cocaina.

Un uomo sottoposto ai domiciliari è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale per aver oltraggiato gli agenti intervenuti per un controllo.