Siracusa, asili nido: Cisal Terziario "In una struttura personale dimezzato"

Tormentata la riapertura degli asili nido a Siracusa: delle sette strutture previste nell’appalto del Comune, cinque hanno aperto, due sono rimaste chiuse per manutenzione straordinaria.

L'ultima, quella di via dei Servi di maria, ha aperto i battenti di recente e secondo quanto riferisce la Cisal Terziario, avrebbe quasi dimezzato il personale, assumendo solo 12 lavoratrici sulle 22 provenienti dalla cooperativa uscente.

"Nella selezione - scrive Corrado Magrì della segreteria provinciale - non sono stati adottati criteri di legge come quelli di anzianità lavorativa, carichi di famiglia e titolo abilitativo ove previsto".

Da qui la decisione della Cisal-terziario di inviare formale diffida alla cooperativa che gestisce la struttura ad assumere immediatamente tutto il personale escluso ingiustamente. In caso di mancata risposta il sindacato preannuncia ricorso al giudice del lavoro.

"Sulla vicenda dei due asili in manutenzione - conclude Magrì - sollecitiamo l’amministrazione comunale ad informarci sui tempi dei lavori e quando presumibilmente le lavoratrici potranno tornare a lavorare".