Siracusa, l'Ordine dei medici all'Asp: "Si predisponga il calendario di vaccinazione per tutti i medici"

"Si programmi in tempi rapidi un calendario per le somministrazioni dei vaccini ai medici di base, ai libero professionisti e a quelli in pensione".

Questa la richiesta che l'Ordine dei medici della provincia di Siracusa, attraverso il suopresidente, Anselmo Madeddu, ha indirizzato all'Asp a seguito del protocollo d’intesa specifico siglato dall’Ordine dei Medici con l’assessorato regionale alla Salute.

"Abbiamo raccolto, in tempi rapidi, tutte le istanze di vaccinazione anti-Covid 19 pervenuteci dai medici di base, in servizio nelle guardie mediche, dai colleghi libero professionisti e finanche da quelli in pensione - scrive Madeddu - in modo che possano assistere in piena serenità i loro pazienti, abbassando sensibilmente i livelli di contagio e gli effetti domino tipici di questa pandemia globale’.

L’Ordine dei Medici di Siracusa, ha già inviato le liste dei medici richiedenti vaccinazione e ha già predisposto l’avviso per reperire i medici somministratori.