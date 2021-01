Priolo, 675 chili di croccantini per cani e gatti donati al Comune

Croccantini per cani e gatti per 675 chili sono stati donati al Comune di Priolo da EuroItalia Pet Sicilia.

Si tratta della stessa ditta che si è occupata della fornitura dei 6.000 kg di cibo acquistato dall’amministrazione Comunale lo scorso dicembre, poi distribuito ai volontari che ogni giorno accudiscono gli animali che si trovano nel territorio.

Le confezioni di alimenti sono state consegnate questa mattina, alla presenza del sindaco Pippo Gianni, del presidente del Consiglio Alessandro Biamonte, del vice Sindaco Maria Grazia Pulvirenti, degli assessori Gozzo, Gambuzza e Giarratana.

Apprezzamento è stato espresso nei confronti dell’Associazione “Giustizia per Matteo” e di tutti i volontari che quotidianamente si prendono cura degli animali bisognosi.