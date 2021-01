Siracusa, un bidone di vernice per segnalare un tombino pericoloso

Tombino pericolso in viale Acradina segnalato con un bidone di vernice e il nastro a strisce bianche e rosse.

A sollevare il problema sono gli esponenti di Siracusa Protagonista, Vincenzo Vinciullo, Fabio Alota, Mauro Basile e Salvatore Castagnino.

"Siracusa oggi è ridotta in condizioni vergognose - scrivono in una nota - e invitiamo chi di dovere a togliere immediatamente il fusto di vernice posizionato al centro della strada. Vorremmo capire - concludono - cosa potrebbe succedere se a farlo fosse stato un privato; invitiamo pertanto, il Corpo di Polizia Municipale della città di Siracusa ad occuparsi della vicenda".