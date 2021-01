Siracusa, 10 anni fa la morte di Stefano Biondo: da Rossana La Monica appello ad aiutare chi ha bisogno

Oggi ricorre il decimo anniversario della morte di Stefano Biondo, giovane disabile psichico deceduto nel 2011, mentre si trovava ricoverato in una struttura sanitaria siracusana e per la quale un infermiere nel 2018 è stato condannato a due anni di reclusione per omicidio colposo.

A ricordare con strazio quel giorno è la sorella Rossana La Monica che era tutrice di Stefano e che in sua memoria ha dato vita all'associazione Astrea":

"Abbiamo incanalato il dolore e la rabbia per la sua ingiusta e straziante morte - racconta - nel “Bene”. Dal 2012 è nata l’Associazione Astrea in memoria di Stefano Biondo Onlus, nata per far sì che casi analoghi non si ripetano più e per aiutare tutte le fasce deboli, con un occhio particolare per la disabilità. Sono state innumerevoli le iniziative portate avanti negli anni da Astrea. In occasione del giorno della morte di Stefano, negli anni si sono svolte sempre iniziative in aiuto del prossimo. Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria - prosegue Rossana La Monica - sono scaturite molte altre urgenze ed Astrea dagli inizi della pandemia non si è mai fermata, malgrado le difficoltà, continuando a dare aiuti alle persone bisognose".

Da qui l'appello ad aiutare chi è meno fortunato, con una raccolta alimenti, prodotti per l’infanzia, l’igiene con un buono bombola, con dei buoni spesa, con una donazione.