Controlli anticovid a Siracusa e Lentini, 7 sanzioni

Si sono concentrati nel territorio di Siracusa e di Lentini i controlli anticovid della Polizia.

Sono state controllate 60 persone 6 delle quali sanzionate. A Siracusa sono stati controllati anche 25 esercizi commerciali.

Alle 23 circa i poliziotti, in via Immordini, hanno incrociato un giovane a bordo di un motociclo che, alla vista della volante, ha tentato di allontanarsi ma ha persoil controllo del mezzo, cadendo a terra.

Il giovane di 22 anni, dopo essere stato soccorso, è stato identificato e sanzionato per guida senza patente, mancato uso del casco e mancanza dei documenti del mezzo che, pertanto, è stato sottoposto a fermo amministrativo. Il giovane, inoltre, è stato sanzionato per aver violato le norme anticovid.