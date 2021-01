Floridia, omicidio Sortino: Dylan Foti torna in carcere: condannato a 16 anni e 8 mesi

A distanza di poco più di 4 anni si chiude la vicenda processuale sull'omicidio di Sebastiano Sortino, il panettiere di Floridia, vittima a settembre del 2016 di un vero e proprio agguato da parte di 3 giovani, due dei quali, all'epoca dei fatti, minorenni.

E' arrivata la condanna definitiva per Dylan Foti, oggi 24enne: la Corte d'Appello di Catania ha confermato la condanna a 16 anni e 8 mesi che gli era stata inflitta in primo grado. E così dopo una temporanea scarcerazione Foti torna in carcere. Per lui è stato disposto il trasferimento nel carcere di Augusta eseguito dai Carabinieri, e, come avvenuto già 4 anni fa, si è registrata la protesta di parenti e amici del giovane fuori dalla caserma della Tenenza di Floridia.

La ricostruzione definitiva dei fatti conferma che Sortino fu ucciso per vendetta dai 3 giovani a seguito di una lite scoppiata per motivi banali. La vittima li aveva cacciati dal suo locale per il loro comportamento chiassoso: i tre ragazzi stavano infatti facendo baccano nella panetteria lanciandosi a vicenda pezzi del pellet utilizzato per l’accensione del forno.

Per questa ragione è scattato l’agguato, in via Boschetto: i tre giovani raggiungono a bordo di uno scooter Sortino che era alla guida della sua auto e gli sparano diversi colpi di pistola, una beretta calibro 7,65 , uccidendolo. Si dileguano ma vengono ripresi da una telecamera di videosorveglianza mentre esultavano per la vendetta portata a termine.

Era già conclusa la vicenda processuale per i due minori, condannati dal Tribunale dei minori di Catania rispettivamente a 15 anni e 6 mesi e a 16 anni e 6 mesi.