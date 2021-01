Siracusa, videosorveglianza nei parchi pubblici: offerta installazione gratuita

Un’altra azienda siracusana specializzata, si è offerta per l’installazione gratuita di sistemi di videosorveglianza nei parchi pubblici, frequentanti da famiglie con bambini. A darne notizia è il Presidente della Consulta Civica Damiano De Simone.

"L’obiettivo - spiega De Simone - è quello di contribuire alla messa in sicurezza dei luoghi pubblici, soprattutto quelli frequentati da famiglie e bambini, e chiedere all’amministrazione comunale di spostare le risorse corrispondenti ai costi degli interventi gratuitamente offerti da privati, qualora fossero stati programmati, ad attività di sostegno a famiglie bisognose ed esercenti in difficoltà, considerando il grave periodo di crisi economica causato dalla pandemia da Covid-19".