Siracusa, la lotta senza quartiere contro gli irriducibili dell'abbandono dei rifiuti

L'abbandono indiscriminato dei rifiuti continua ad essere uno dei grossi problemi di Siracusa. Un fenomeno che rappresenta una vera e propria piaga e che continua a sporcare la città, violandone il decoro. E questo nonostante il lavoro incessante svolto dal Nucleo Ambiente della Polizia municipale.

Fondamentale il contributo degli strumenti teconologici utilizzati per sorprendere in flagranza i cosiddetti "sporcaccioni", poi perseguiti sia dal punto di vista amministrativo e in alcuni casi anche penale. E la fotografia che viene fuori dall'attività svolta è quella dell'esistenza di veri e propri "professionisti" dell'abbandono dei rifiuti incuranti di regole, ma anche delle conseguenze cui, ogni volta che lasciano un sacchetto per strada, vanno incontro.

"In pochissime ore - riferisce il sindaco Italia - sono stati beccati numerosi trasgressori mentre abbandonavano rifiuti lungo le carreggiate stradali, deturpando e inquinando il territorio".