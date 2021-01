Screening con tamponi rapidi a Buccheri, positivi in 7: c'è anche il sindaco

C' è anche il sindaco, Alessandro Caiazzo tra i 7 poisitivi al covid riscontrati oggi a Buccheri nell'ambito dello screening con tamponi rapidi effettuati oggi nel comune montano.

Ad annuncialo è lo stesso primo cittadino su facebook: "Sono stati effettuati 210 tamponi rapidi all’esito dei quali sono stati riscontrati 7 casi di soggetti positivi al virus. Tra questi 3 studenti ed anche il sottoscritto ; come dire “tanto tuonó che alla fine piovve.

Ciò detto comunico comunque che godiamo tutti di buona salute e non presentiamo sintomi alcuni. Tuttavia, nonostante i tamponi debbano comunque essere confermati da quelli molecolari, in via precauzionale, in accordo con l’Asp di Siracusa - anticipa il sindaco - ritengo opportuno emanare apposita ordinanza sindacale con la quale disporrò la sospensione delle attività didattiche per la scuola elementare e per la scuola media, dalla giornata di domani e fino al giorno 29 Gennaio.

Come potete appurare il virus è subdolo e non risparmia nessuno, motivo per cui - conclude - continuo a fare appello al buon senso ed alla responsabilità di tutti, come peraltro ampiamente dimostrato fin’ora".