Il corpo senza vita di una 17enne in un burrone a Caccamo

Il corpo senza vita di una ragazza di 17 anni, Roberta Siragusa di Caccamo è stato ritrovato in un burrone. Ad ucciderla sarebbe stato il fidanzato di 19 anni, Pietro Morreale.

Gli investigatori sono arrivati sul posto, in contrada Monte Rotondo, dopo la segnalazione proprio del il fidanzato della vittima, che si era presentato questa mattina in caserma, introno alle 9,30, con il padre e un avvocato. E' stato lui a condurre i militari sul posto.

Secondo i primi accertamenti, il cadavere sarebbe parzialmente bruciato.