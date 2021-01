Siracusa, covid: "Ancora non affidati dall'Asp incarichi a figure a supporto"

Nessun atto conseguenziale a Siracusa al bando emesso dall’assessorato regionale della Salute per reclutare diverse figure di supporto all’emergenza covid. La denuncia arriva dal Codacons provinciale, che, attraverso il presidente Bruno Messina, si fa portavoce di quanti hanno presentato, da oltre 10 giorni, la propria candidatura su Siracusa per i diversi i profili cercati, ma che attendono ancora l’incarico, mentre ad esempio le Asp di Catania e Palermo hanno già provveduto.

"Eppure - afferma Messina - sarebbe opportuno fare in fretta, poiché se a Siracusa sono circa 560 le persone positive e solo 133 i contatti sotto osservazione sanitaria, e in quarantena, forse il tracciamento non funziona come dovrebbe. Proprio a tal fine - continua il presidente provinciale del Codacons - è stato emesso l’avviso pubblico regionale, volto ad arruolare collaboratori e assistenti amministrativi, nonché periti informatici, tecnici e altre figure adatte a supportare le Usca, i laboratori, l’attività di tracciamento con i tamponi molecolari. Inoltre, queste stesse figure - aggiunge - dovrebbero coadiuvare la gestione informatizzata dei dati sulle piattaforme nazionali, regionali e aziendali e le attività correlate al piano regionale di vaccinazione. Attività che aiuterebbe le Asp nel monitoraggio dell’epidemia, al contact tracing e nella prevenzione dei focolai, ma che sarebbero nello stesso tempo di ausilio alla vaccinazione dei siciliani.

Facciamo presto ad arruolare queste figure - conclude Messina - possono salvare numerose vite".