E' stata ritrovata a Napoli la donna scomparsa da Lentini dall'8 gennaio scorso.

La Postazione 118 degli incurabili viene allertata per caduta in strada in Via Nuova Poggioreale, una volta giunto sul posto l’equipaggio soccorre e riconosce Annamaria Bombaci. Questo grazie alla soccorritrice che è un'assidua spettatrice della trasmissione “Chi l’ha visto”. L'operatrice subito collega il nome dato dalla donna alla fisionomia e allerta immediatamente le forze dell’ordine.

Per la donna necessarie le cure del pronto soccorso del Vecchio Pellegrini di Napoli.