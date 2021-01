Il bilancio della Polstrada di Siracusa: nel 2020 in aumento gli incidenti mortali

E' tempo di bilanci per la Polizia stradale di Siracusa e dei distaccamenti di Noto e Lentini riguardo l'attività svolta nel 2020, un anno caratterizzato dall'emergenza coronavirus.

Controlli sul rispetto delle misure di contenimento

Sono stati controllati 15163 veicoli e identificate e controllate 15917 persone con servizi di sensibilizzazione e di controllo degli utenti anche nelle aree di servizio. Numerose sono state le sanzioni elevate a carico dei trasgressori.

Attività infortunistica

Gli incidenti si sono ridotti del 26% (91 incidenti contro i 123 del 2019), ma sono aumentati quelli mortali ( 3 nel 2020 e 1 nel 2019). Sono diminuiti, invece,

gli incidenti stradali con lesioni: - 33% con la contestuale riduzione del 24% del numero di persone che hanno riportato lesioni (erano stati 73 nel 2019 con lesioni per 135 persone, mentre nel 2020 sono stati 49 con 102 persone hanno riportato lesioni).

Attività di controllo

Nell’arco del 2020 la Polizia Stradale ha predisposto 2990 pattuglie di vigilanza stradale e contestato 7444 infrazioni al Codice della strada (645 per eccesso di velocità con 116 patenti ritirate e 151 carte di circolazione. I punti patente decurtati sono 10142. Sono stati, inoltre, prestati 1636 soccorsi stradali ad utenti in transito.

Stragi del Sabato sera

Sono stati controllati con etilometri e precursori 6496 conducenti, di cui 18 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica e 6 denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Controllo velocità media

Sono stati predisposti 11 servizi di controllo velocità tramite autovelox che hanno consentito di accertare 349 violazioni per eccesso dei limiti di velocità.

Controlli nel settore del trasporto professionale e dispositivi speciali di controllo

Sono stati svolti 30 servizi, con la collaborazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti mediante la predisposizione dei Centri mobili di revisione. Riguardo i controlli agli autotrasportatori sono state accertate 116 inosservanze alla norma che disciplina i tempi di guida e di riposo dei conducenti; sono state inoltre elevate 28 sanzioni amministrative per inosservanze a leggi speciali in materia di trasporto di animali vivi, di sostanze alimentari e di trasporto di persone, 875 per il mancato uso delle cinture sicurezza e sistemi di ritenuta, 505 per mancanza della copertura assicurativa obbligatoria, 310 per inosservanza all’uso corretto di telefoni alla guida di veicoli 310 e 28 per lo stato di efficienza dei pneumatici.

Polizia Giudiziaria

Sono state arrestate 4 persone e denunciate 73. Riguardo il traffico illecito dei veicoli si sono registrati 10 denunce con il sequestro di 10 veicoli oggetto di riciclaggio. Sono state, inoltre, deferite 9 persone per falsificazione di patenti di guida estere.

I controlli agli esercizi pubblici, sono stati 37, con 11 infrazioni rilevate, 1 sequestro amministrativo, 2 sequestri penali e la conseguente chiusura di 2 attività commerciali.

Campagne di prevenzione e di informazione

Sono state realizzate le tradizionali campagne di prevenzione ed informazione sulla sicurezza stradale: Icaro, che ha compiuto 20 anni e ha coinvolto, come ogni edizione gli studenti delle scuole superiori. Le successive iniziative, quali il Parco Mobile della Sicurezza Stradale (che prevedeva gli incontri con i bambini della scuola per l’infanzia), gli spettacoli teatrali “Icaro Junior” e “17 Minuti”, non si sono tenute a causa dell'eregenza pandemica ancora in atto.

Non è mancato l'appuntamento con "Chirone" l’iniziativa rivolta agli operatori di Polizia che per la Sicilia Orientale si è tenuto a gennaio a Siracusa presso la sede di Confindustria.