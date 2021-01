Rosolini, inseguimento notturno si conclude con 2 denunciati per ricettazione

Rocambolesco inseguimento due notti fa a Rosolini: i Carabinieri hanno intercettato in via Sant’Alessandra una Fiat 600 con a bordo due persone, che circolava col bagagliaio aperto trasportando al suo interno un ciclomotore, in parte coperto da un lenzuolo.

I militari hanno raggiunto l'auto e le hanno intimato l'alt, ma il conducente ha accelerato per tenatre la fuga. Il passeggero ha pure slegato il ciclomotore che, subito dopo una curva, è finito sull'asfalto.

e il ciclomotore, recuperato è risultato essere stato ribato poche ore prima a Modica. I due a bordo della vettura, due modicani di 21 e 44 anni, sono stati denunciati per ricettazione. Ad entrambi sarà anche notificato un foglio di via obbligatorio. Il conducente è stato anche sanzionato per le numerose violazioni al codice della strada ed entrambi per aver violato la normativa anti Covid.