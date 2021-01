Musumeci ai prefetti: "Prossima settimana decisiva per zona rossa"

Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha incontrato in videoconferenza i nove prefetti dell'Isola, ringraziandoli per quello che fanno, e li ha esortati a intensificare i controlli anti Covid, nella convinzione che la prossima settimana possa essere quella decisiva per uscire dalla zona rossa e cominciare a guardare al futuro con maggiore ottimismo. Secondo quanto si è appreso, il presidente Musumeci durante l'incontro avrebbe ribadito che la svolta dipende dalla condotta singola e collettiva dei siciliani richiamando ciascuno alla propria responsabilità.