Floridia, aumento dei contagi: il sindaco Carianni chiude le scuole fino al 30 gennaio

Aumentano i contagi a Floridia e il sindaco, Marco Carianni, dietro suggerimento dell'Asp dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per una settimana, da lunedì 25 al 30 gennaio.

Resta salva la possibilità dell'attività in presenza se si rende necessario l'utilizzo dei laboratori e per garantire l'inclusione agli alunni con disabilità o con bisogni speciali