Avola ha il suo piano regolatore. Cannata: "Concluso il procedimento"

“La città di Avola ha il suo Prg”.

Lo annuncia il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata: “L’approvazione della legge regionale n.19 del 13 agosto 2020 e delle sue recenti modifiche ha determinato un notevole snellimento delle procedure, che consente a diversi Comuni - e tra questi c’è Avola - di giungere in maniera lineare e spedita all’approvazione del Prg da parte della Regione Siciliana. La legge in questione - spiega l’on. Rossana Cannata - prevede infatti che in caso di strumento urbanistico comunale adottato prima dell’entrata in vigore della legge regionale e non approvato entro tre anni dall’adozione previa acquisizione del parere motivato Vas (come avvenuto per Avola) e fatte salve le prescrizioni di cui al medesimo parere e quelle dei piani sovraordinati e dei pareri degli enti territorialmente competenti, diviene efficace ed esecutivo il piano adottato insieme con le controdeduzioni alle osservazioni espresse dai rispettivi organi consiliari”.

" Avola - conclude la deputata regionale - può finalmente contare, anche grazie all’ottimo lavoro svolto dall’amministrazione Comunale, su un efficace strumento di gestione del territorio che consente uno sviluppo economico, agricolo e turistico secondo una pianificazione urbanistica sostenibile ed innovativa".