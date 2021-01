Controlli anticovid nel comprensorio di Augusta: 47 sanzioni in 7 giorni

Numerose le violazioni alle norme anti covid riscontrate dai Carabinieri di Augusta nel territorio di competenza.

Nell'ultima settimana sono state 47 le sanzioni elevate tra Augusta, Francofonte, Carlentini, Sortino, Melilli, Villasmundo e Lentini per aver violato l’obbligo di permanere nella propria abitazione dalle 22 alle 5, di avere sempre con sé o indossare la mascherina, del divieto di spostamento e di assembramento

Nel corso dei servizi di controllo sono stati identificati 138 veicoli e 283 persone, e sono state elevate sanzioni per 5.000 euro per diverse violazioni al Codice della Strada: 4 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 2 per uso del telefono cellulare durante la guida; 5 per mancanza di copertura assicurativa; 3 per guida di veicolo senza revisione periodica,

Sono stati ritirati 6 documenti di circolazione e sotratti 30 punti dalle patenti di guida.

Una persona, sorpresa alla guida senza mai aver conseguito la patente di guida, è stata denunciata poiché recidivo nell’arco di un solo biennio.