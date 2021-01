Siracusa, lunedì 25 gennaio presidio dei docenti Cobas

Anche i Cobas Scuola di Siracusa aderiscono alla manifestazione nazionale indetta dall'organizzazione di categoria per lunedì 25 gennaio.

Tra le principali rivendicazioni, la riduzione degli alunni per classe e l’assunzione immediata dei precari della scuola.

I docenti Cobas tornano a indicare le loro proposte: l’impiego di un punto di Pil per finanziare la scuola pubblica; l’utilizzo dei fondi, europei o nazionali, per la riduzione del coefficiente del numero di alunni per classe (massimo 20 alunni e 15 in presenza di alunne/i con disabilità) e il conseguente ampliamento dell’organico, docente e Ata da stabilizzare al più presto; non ultima la programmazione di un tracciamento capillare e diffuso all’interno delle scuole

Da qui il presidio in programma per lunedì pomeriggio davanti agli Uffici Scolastici regionali e provinciali: a Siracusa si terrà dalle 17 alle 18:30 davanti all’ufficio scolastico regionale, ex Provveditorato agli studi, di Viale Tica.