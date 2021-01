Ancora troppi contagi, scuole chiuse fino al 30 gennaio a Lentini e Francofonte

Ancora troppi contagi da covid e i sindaci di Lentini, Saverio Bosco, e di Francofonte, Daniele Lentini, decidono di proorgare di un'altra settimana la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Didattica a distanza per tutti, dunque fino al 30 gennaio. Potranno svolgare attività didattica in presenza solo gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.

Ma se a Francofonte i positivi attuali sono 83 (dato aggiornato a ieri) e la decisione del primo cittadino è più improntato ad intervenire in via precauzionale, più preoccupante è la situazione a Lentini, dove il sindaco Bosco, attraverso un videomessaggio, ha illustrato la situazione del Comune, definendola "preoccupante": i positivi attuali sono 198 e 5 di loro sono ospedalizzati gravi su 25.000 abitanti.

"Nel periodo delle feste natalizie il virus è stato sottovalutato e si è intrufolato nei nostri nuclei familiari. Ogni famiglia ha avuto un piccolo focolaio, secondo quanto ci ha comunicato l'Asp, e tutti i focolai adesso rappresentano un grande focolaio. Oggi siamo chiamati ad una responsabilità in più - ammonisce il primo cittadino - e se possiamo dobbiamo restare a casa. Dobbiamo proteggere i più deboli per evitare che siano falcidiati".