Tragedia a priolo, 69enne accosta con l'auto e muore sul colpo

Un malore improvviso e fatale: questa sarebbe la causa della morte di un 69enne a Priolo.

L'uomo si trovava a bordo della sua auto in via Mostringiano, quando avrebbe cominciato a sentirsi male. Giusto il tempo di accostare e in pochissimo tempo sarebbe sopraggiunta la morte. E' accaduto intorno alle 17 di oggi pomeriggio.

Sul posto 2 ambulanze del 118, una medicalizzata e l'altra di base, i cui sanitari non hanno potuto far altro che constare il decesso dell'uomo, e la Polizia municipale.