Melilli, assistenza domiciliare agli anziani sospesa: il Tar accoglie il ricorso di una cooperativa

Il Tar ha accolto la richiesta di sospensiva dell'ordinanza sindacale che sospende l'assistenza domiciliare agli anziani.

E' stata la cooperativa Futura Iblea Onlus, che, attraverso l’avv. Claudio Lo Re, ha depositato un immediato ricorso al Tar di Catania.

Soddisfazione è stata espressa dalla deputata regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo: "Giustizia è stata fatta: le operatrici della cooperativa sono tornati a garantire un fondamentale servizio per la cittadinanza. Trovo però scandaloso che si sia dovuto arrivare a tanto – conclude la Parlamentare. Perché l'Amministrazione comunale ha riservato tale trattamento inqualificabile per le categorie più sensibili? Senza l'assistenza domiciliare, come i nostri anziani più in difficoltà avrebbero potuto provvedere a loro stessi?"