Priolo, al via la sterilizzazione gratuita di cani e gatti di privati

Al via lunedì 25 gennaio a priolo la sterilizzazione gratuita per cani e gatti di proprietà.A darne notizia il sindaco Pippo Gianni e l’assessore al Randagismo Santo Gozzo.

Gli interessati alla sterilizzazione, che sarà a totale carico del Comune, lunedì, mercoledì e venerdì potranno recarsi all’ufficio Randagismo, presso la sede municipale.dopo aver prenotato, chiamando lo 0931 779203 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.

“L’obiettivo prioritario - ha commentato il primo cittadino - è quello di contenere il fenomeno del randagismo, evitando cucciolate indesiderate”.

Per l’attuazione del progetto di sterilizzazione di cani e gatti, alle somme inserite in bilancio su proposta del Presidente del Consiglio Alessandro Biamonte erano state aggiunte quelle del progetto di Democrazia Partecipata.

“Ancora un’iniziativa - ha sottolineato Biamonte - a favore del benessere dei nostri amici a quattro zampe".

“Attuando questo progetto - ha affermato l’Assessore Gozzo - ridurremo anche il numero dei cuccioli che ogni anno dobbiamo ricoverare e mantenere presso la struttura convenzionata”.