Siracusa, nuovi servizi igienici al Molo Sant'Antonio

Nuovi servizi igienici al Molo Sant'Antonio. La nuova struttura autopulente è stato acquistato, dopo regolare gara, dalla PTMatic di Milano, per poco più di 120mila euro.

“L’Amministrazione comunale - dichiara il sindaco, Francesco Italia - anche a seguito alle richieste pervenute dalle guide turistiche e dall’associazione “Noi albergatori” ha scelto di investire in una struttura di ultima generazione. Il nostro impegno è quello di farci trovare pronti per ospitare al meglio un flusso turistico che speriamo possa quanto prima avviarsi verso una sua normalità”.

Il nuovo blocco prevede due servizi igienici uomo/disabile e donna/disabile; quest’ultimo sarà attrezzato con un fasciatoio per infanti. Sarà rivestito in acciaio inox che lo renderà facilmente individuabile per gli utenti; verrà collocato sul lato sud del parcheggio al posto del precedente in legno. Oltre ai tradizionali sistemi di autopulizia delle tazze e dei lavabi, il nuovo servizio prevede l’automatico lavaggio, la disinfestazione e l’asciugatura della superficie di calpestio. Durante la pausa notturna sarà garantito un ulteriore ciclo di disinfezione con nebulizzazione.