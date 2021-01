Derby siciliano per l'Ortigia: domani in vasca contro il Telimar Palermo

Vigilia della penultima giornata della prima fase di Serie A1 di pallanuto. L'Ortigia scende in vasca domani pomeriggio alle 15 (diretta streaming sulla pagina Facebook dell'Ortigia) contro il Telimar Palermo, nel derby siciliano. All'andata gli uomini di Piccardo vinsero 8 a 5 dopo una partita non semplice. Anche domani il match si annuncia difficile, visto che i palermitani (ultimi a quota zero) si presenteranno alla "Caldarella" con l'obiettivo di raccogliere punti per poi giocarsi la qualificazione nell'ultima giornata, in una sorta di spareggio contro la Lazio (avanti di tre lunghezze). L'Ortigia però vuole la vittoria per chiudere il suo girone con un percorso netto.

Alla vigilia, mister Stefano Piccardo presenta il match contro il Telimar: "È un derby, la quarta partita di questa parte di campionato che stiamo giocando, e ci serve anche per ritrovare un po' di condizione che abbiamo perso durante le vacanze e per trovare un po' di qualità durante la preparazione al match. Qualità che ci è mancata la settimana scorsa, sia perché avevamo ancora gli strascichi della pausa, sia perché, tra assenze e infortuni, non eravamo al completo. Il Telimar è una squadra impegnativa da affrontare, allenata benissimo, che arriverà supermotivata. Loro hanno due centri importanti sulla linea dei due metri, hanno il secondo portiere della Nazionale tra i pali, un mancino che è nel giro della Nazionale, una batteria di esterni che sanno tirare. Non dimentichiamo che è una squadra che è in Final Four di Coppa Italia e che all'andata ci ha messo in grossa difficoltà. Sarà una partita molto interessante da giocare. Quindi, testa bassa e andiamo avanti".

I palermitani si stanno giocando un pezzo importante della loro stagione, mentre l'Ortigia è già al secondo turno, ma guai a parlare di assenza di motivazioni, come sottolinea l'attaccante Filippo Ferrero: "Siamo già qualificati, ma le motivazioni ci sono, ci devono essere sempre, perché dobbiamo ancora migliorare molti aspetti del gioco. Dopo questo match, avremo un mese senza partite e avremo il tempo per lavorare, ma proprio per questo la gara di domani deve essere un modo per aggiungere un altro tassello alla nostra stagione".