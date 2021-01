Siracusa, recuperata droga nella piazza di spaccio di via Santi Amato

Un marsupio contenente 30 grammi di marijuana e 4 grammi di cocaina, oltre a 90 euro, è stato recuperato questa notte dalla Polizia, in via Santi Amato.

Alle 2.30 gli uomini delle Volanti hanno notato che, in un portone d'ingresso di uno stabile chiuso a chiave, vi era una feritoia sospetta. Sono entrati nel palazzo da un portone attiguo e hanno raggiunto il terrazzo. Qui hanno sorpreso un uomo che, alla vista della Polizia, ha lanciato dal parapetto un marsupio nero, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Il marsupio è stato poi rinvenuto nei giardinetti perimetrali del palazzo.