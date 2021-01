Siracusa e Lentini, servizi anticovid: sanzioni e chiusura di un chiosco

Proseguono in tutta la provincia di Siracusa i controlli finalizzati al contrasto della diffusione epidemiologica, pianificati dalla Questura e svolti in maniera congiunta con tutte le altre forze di polizia. Nel capoluogo sette persone sanzionate per aver violato le norme anti covid.

A Lentini, gli agenti del Commissariato, insieme ai Militari della Guardia di Finanza, hanno sanzionato 5 persone per violazioni al contenimento sanitario ed hanno chiuso un chiosco e multato il titolare.