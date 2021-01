Siracusa, baraccopoli a Cassibile: Burgio, Ficara e Scala "Si ascoltino i cittadini"

"Nessuna azione riguardante l'allocazione di un campo per accogliere i lavoratori stagionali a Cassibile deve essere intrapresa senza il diretto coinvolgimento della cittadinanza". Così la pensano gli ex consiglieri comunali Francesco Burgio, Chiara Ficara e Moena Scala.

"Abbiamo proposto all'assessore Rita Gentile, nel pieno rispetto delle normative anti Covid19, un incontro de visu seppur contingentato con i rappresentanti della comunità cassibilese - precisano - perché la voce di ogni cittadino del territorio deve poter essere ascoltata, la dignità dei lavoratori non va umiliata con condizioni disumane da lager, e perché il problema non puo' ricadere soltanto sulla comunità di Cassibile e sul Comune di Siracusa ma deve coinvolgere anche i Comuni limitrofi e le aziende. Questo territorio - concludono - pretende ascolto vero e non di facciata e questa comunità non deve solamente essere ricordata come periferia ma parte integrante di un Comune che - concludono - spesso è risultato sordo alle sue esigenze, dal trasporto scolastico agli impianti sportivi, dai presidi sanitari ai collegamenti".