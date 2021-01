Siracusa, viadotto di Targia: Vinciullo "Revocato il finanziamento residuo di 1 milione"

Siracusa ha perso il finanziamento residuo per il viadotto di Targia.

A renderlo noto è Vincenzo Vinciullo: "La Regione ha revocato il finanziamento di 1 milione e 20.000 euro, ottenuto nella passata lelislatura, perché a seguito di ulteriore istruttoria tecnico-amministrativa il progetto non presenta i requisiti per poter ottenere l’Igv entro il 31/12/2021.

Scompare definitivamente - commenta Vinciullo - la parte rimanente del finanziamento del ponte di Targia che inizialmente era di quasi 6 milioni di euro e, con questa ultima revoca, il ponte rimarrà come un mostro di cemento per i prossimi decenni all’ingresso nord".

Ma il finanziamento per il viadotto di targia non è l'unico ad essere stato revocato come riferisce Vinciullo: "E' stato cancellato anche il finanziamento di 236 mila euro per le opere di regimentazione e riduzione del rischio idrogeologico a difesa del centro abitato di Carlentini".