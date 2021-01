Lentini, Sert e Centro diurno trasferiti in via Macello

Completato il piano dei trasferimenti dei servizi sanitari dell’Area territoriale di Lentini passati dal vecchio ospedale all’edificio di via Macello, nell'ottica di una razionalizzazione degli spazi.

In via Macello oltre al Sert, si trova anche il Centro Diurno.

“La collocazione del Sert nei pressi del Centro di salute mentale non è casuale – spiega il direttore del Dipartimento Salute Mentale Roberto Cafiso - considerato che molte patologie sono in comorbilitá e, dunque, la possibilità di dare e ricevere consulenze da una branca affine consente una assistenza rapida e preziosa per un buon inquadramento nosografico e terapeutico dei pazienti”.