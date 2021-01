Augusta, Assoporto incontra il sindaco Di Mare e l'assessore Patania

Incontro nei giorni scorsi ad Augusta tra Assoporto, il sindaco Giuseppe Di Mare e l’assessore al Porto Tania Patania.

“Come Assoporto Augusta - ha detto la presidente Marina Noé - da tempo chiediamo che venga strutturato un deposito di Gnl nel porto, oggi però quel progetto appare sottodimensionato rispetto alle necessità esistenti. "Forse - afferma Noé - occorre ripensare ad un deposito a terra di maggiori dimensioni, nella zona industriale dismessa (ex fertilizzanti) o totalmente offshore.

Abbiamo appreso durante l’ultimo tavolo tecnico sul Recovery plan - continua la presidente - che tutti i progetti esecutivi del porto di Augusta sono regolarmente finanziati e che non c’è nessun problema, ma ribadiamo che si tratta di ordinaria amministrazione, ad esclusione dell’investimento per l’ultimo miglio della rete ferroviaria. Manca per il porto di Augusta una visione più lungimirante, il progetto significativo di svolta".

Da qui la proposta di riprendere il progetto di massima, già presentato all’Unione europea, dell’ex presidente Garozzo sulla costruzione di una banchina di notevoli dimensioni collocata nella zona della diga: "Questo progetto - spiega Noè - verrebbe incontro a diverse esigenze, tra cui quella la più importante di favorire la penetrazione del mercato del gigantismo navale.

Occorre unire le forze - conclude la presidente di Assoporto - e il nostro capoluogo di provincia con i suoi parlamentari deve considerare Augusta ed il suo porto una cosa propria".