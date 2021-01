Noto, controlli straordinari: 5 sanzionati per violazione delle misure anti covid

Il 18, 19 e 20 gennaio la Polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, nell’ambito del Progetto Trinacria, in tutto il centro storico e in particolare nel quartiere di via Platone.

Complessivamente sono state controllate 105 persone e 550 veicoli. Quattro mezzi sono stati sequestrati. Sono state elevate sanzioni amministrative per 5.000 euro e sono stati controllati 20 persone sottoposte a limitazioni della libertà personale. In 5 sono stati sanzionati per un totale di 2000 euro per non aver rispettato le norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria: erano fuori delle proprie abitazioni in orari non consentiti.