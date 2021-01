Micciché: "Forza Italia a Siracusa avrà presto una nuova guida"

“Nel giro di poco tempo Forza Italia nella provincia di Siracusa riavrà una guida dopo le dimissioni del coordinatore provinciale Bruno Alicata”.

Lo scrive in una nota il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè.

“Stiamo attentamente valutando – aggiunge – di costituire un direttivo commissariale con il compito di serrare le fila per rilanciare in maniera unitaria il partito nel territorio aretuseo”.