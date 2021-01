Priolo, possesso e spaccio: denunciato 43enne di Melilli

E' stato denunciato per possesso di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un 43 anni, già conosciuto alle forze di polizia.

L'uomo non si è fermato all'alt di un posto di controllo nelle vicinanze del cimitero comunale e si è dato alla fuga per le vie del paese, inseguito dalla polizia.

Nonostante sia stato perso di vista, l'uomo è stato poi rintracciato nella propria abitazione di Melilli, dove a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati trovati e sequestrati 53 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi.