Lentini, furto di arance: arrestati 3 catanesi

Dovranno rispondere di arrestato furto aggravato di arance e resistenza a pubblico ufficiale: Gino Fiducia, 38 anni, Alfio Trovato, di 56 anni e Rosario Sciuto di 68 anni, tutti catanesi e già conosciuti alle forze di polizia.

ieri i tre insieme a 3 complici sono stati sorpresi in contrada Mercadante all’interno di un agrumeto. I 6, alla vista della Polizia, hanno tentato la fuga a bordo di tre auto.

I due che fungevano da palo, in una delle tre auto, sono stati immediatamente bloccati. Le altre due auto, con due persone a bordo di ognuna, si sono dati alla fuga. Una delle due è stata raggiunta nei pressi della SS 194 e uno dei due occupanti è stato bloccato e arrestato, mentre il complice riusciva a fuggire come la terza auto con a bordo altri due ladri.

per i 3 arrestati sono stati disposti gli arresti domiciliari e la sanzione per le violazioni della normativa anti covid.