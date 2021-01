Siracusa, Protocollo d'intesa sul welfare tra i sindacati e i Comuni dell’Aod “Valle dell’Anapo”

Un protocollo d'intesa sul Welfare siglato da Cgil e Spi Cgil, Cisl e Fnp Cisl e Uilp Uil e Uil Siracusa insieme ai Comuni dell'Aod “Valle dell’Anapo” (Buccheri-Buscemi-Canicattini Bagni-Cassaro-Ferla-Palazzolo Acreide-Sortino).

Linee guida dell'accordo, che ha visto l'apporto dei segretari Roberto Alosi e Valeria Tranchina, Vera Carasi e Vito Polizzi, e Luisella Lionti ed Emanuele Sorrentino, sono: la promozione di politiche di sostegno, la riconferma e il potenziamento del welfare pubblico come strumento funzionale per lo sviluppo economico e sociale con attenzione ai rischi causati dalla crisi economica e dal Covid accorpando in un fondo unico e vincolato tutte le risorse destinate alle politiche sociali.

L’Aod è il primo, tra i 4 Distretti nel territorio provinciale, a sottoscrivere il protocollo e scegliere di costituire un tavolo permanente sulle politiche sociali del quale faranno parte quattro rappresentati designati dal Distretto socio-sanitario e da tre rappresentanti sindacali.

"È pesantissima la crisi che ha colpito il territorio del Siracusano determinando una forte perdita di posti di lavoro. – hanno commentato i segretari - E sono numerose anche le famiglie con serie difficoltà ad accedere ai servizi socio sanitari assistenziali. Per superare questa fase occorre, quindi, rinnovare l’efficienza della Pubblica Amministrazione e sostenere lo sviluppo sociale ed economico attraverso adeguate ed efficaci politiche di spesa.”

"Un grande risultato quello che si è concretizzato – ha sottolineato il sindaco Marilena Miceli – frutto del lavoro e del confronto con le organizzazioni provinciali dei Pensionati di Cgil, Cisl e Uil, che ci ha permesso di analizzare a più ampio raggio le politiche d’intervento sociale nei Comuni dell’area montana, guardando al di là dei bisogni delle fasce relative agli anziani. Un tavolo di lavoro che, con orgoglio nasce a Canicattini Bagni, e che in questi ultimi anni ha visto come precursore a livello regionale il mio predecessore, Paolo Amenta".