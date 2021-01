Aggiudicazione provvisoria per i lavori sulla Sp 23 Palazzolo – Giarratana

Aggiudicazione provvisoria per gli interventi strutturali sul corpo stradale e sulle opere d’arte della Sp 23 Palazzolo – Giarratana.

Ne dà notizia Vincenzo Vinciullo.

L’appalto è stato aggiudicato con un ribasso pari al 34,31%, determinando in 933.110,67 euro l’importo dei lavori, a cui vanno sommati i 60.857,05 euro per il piano di sicurezza, quindi l’importo totale sarà di 993.967,72 euro.

"Il finanziamento dell’opera, pari a 1.892.262,15 - precisa Vinciullo - arriva interamente dalla scorsa Legislatura, essendo stato inserito negli stanziamenti dei fondi ex Fas 2000-2006, a seguito della firma dell’Apq tra Regione, Anas, Ministero e Agenzia per la Coesione Territoriale che ha consentito di utilizzare 50 milioni del F.S.C. e 40 milioni del Programma Operativo Complementare approvato a seguito del mio Ordine del Giorno dell’8 febbraio 2017.

Delle somme stanziate - aggiunge - ora è rimasto quasi un milione di euro. Sarebbe corretto che questo finanziamento rimanesse a Palazzolo per finanziare altri tratti di strada che sono in gravissimo stato di pericolo.

Se poi restasse anche l’ulteriore milione di euro di cui si è recentemente parlato -conclude - le somme a disposizione sono quasi due milioni di euro, il che sarebbe una vera boccata d’ossigeno per tutti i cittadini di Palazzolo e dei Comuni limitrofi, in quanto tutte le strade provinciali in pericolo potrebbero essere messe in sicurezza".