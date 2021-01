Appello a "Chi l'ha visto?" per una donna di Lentini scomparsa dall'8 gennaio

Da venerdì 8 gannaio parenti e amici non hanno più sue notizie e la preoccupazione è grande. Annamaria Bombaci, 47 anni di Lentini, quel giorno ha telefonato alla cugina Noemi dicendo di essere in partenza per Napoli e poi ha mandato un messaggio alla cognata riferendo di star per partire per Mergellina. Da quel momento si sono perse le sue tracce e il suo telefono cellulare è sempre staccato.

I familiari hanno presentato formale denuncia ed è partito come da prassi l'avviso di ricerca diramato a tutte le forze dell'ordine.

Annamaria Bombaci è alta 1,55, con capelli e occhi castani, dovrebbe aver preso un treno in partenza da Lentini e dovrebbe avere con se una grossa valigia, ma non i medicinali che deve prendere regolarmente.

Da qui l'appello a quanti potessero averla incrociata a Lentini così come, eventualmente a Napoli a dare indicazioni utili a rintracciare la donna.