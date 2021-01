Siracusa, flash mob solidale davanti l'ospedale Umberto I

Flash mob solidale di Rifondazione comunista all'ospedale Umberto I di Siracusa.

"Occorre un grande potenziamento della sanità, della scuola, dei trasporti e dei servizi alla persona - si legge in una nota - utilizzando a tal fine la gran parte delle risorse del recovery fund. Tra le misure ritenute fondamentali: reinternalizzare i servizi esternalizzati e il ritorno nel pubblico impiego dei servizi dati in appalto con il riassorbimento del personale coinvolto, cancellando tutte le forme di precarietà e ripristinando il contratto a tempo pieno e indeterminato come norma in tutti i comparti della pubblica amministrazione.

Rigettiamo i propositi - conclude la nota - di rendere strutturale la didattica a distanza con la sua assimilazione allo smart working e al tele-lavoro".