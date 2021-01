Avola, positivo al covid ma sorpreso in giro: denunciato

Un uomo di Avola positivo al covid denunciato dalla Polizia municipale perché sorpreso fuori dalla propria abitazione.

Nei giorni scorsi, gli agenti sono intervenuti per sanzionare tre persone che non si sono attenute al rispetto delle normative. Tra queste, l'uomo che ha violato la quarantena. Per lui oltre alla denuncia anche la sanzione.

"Rispettiamo le regole e tuteliamo con i corretti comportamenti la nostra salute ed economia" ha commentato il sindaco Luca Cannata.

Nel frattempo il numero dei positivi, dopo il picco di 506 raggiunto nei giorni scorsi, è sceso a 495.