Nuovo ospedale di Siracusa, entro il 7 marzo la graduatoria delle 15 proposte

Sarà pubblicata entro il 7 marzo la graduatoria di merito delle 15 proposte tecniche per la progettazione del nuovo ospedale di Siracusa.

Il 5 gennaio si è conclusa la fase di ammissione delle proposte presentate dai partecipanti al concorso di idee, lanciato dall'Asp un anno fa.

La Commissione giudicatrice, appositamente istituita, è al lavoro per selezionare le migliori proposte ideative.

Al vincitore del concorso saranno affidati tutti i servizi di ingegneria dell’opera, ad esclusione del supporto al Rup e della Verifica della progettazione.

Entro 75 giorni dall’aggiudicazione, l’operatore economico dovrà presentare il progetto preliminare e quello definitivo entro 120 giorni dall’approvazione del preliminare; il progetto esecutivo dovrà pervenire entro 60 giorni dall’approvazione del definitivo.

Nel frattempo il Commissario provvederà alla variante urbanistica, alla dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisizione delle aree e dei pareri delle amministrazioni competenti e alla predisposizione degli atti di gara per la selezione dell’appaltatore.

sarà inoltre definito un protocollo di legalità al fine di prevenire fenomeni corruttivi o di tentativi di infiltrazione della criminalità mafiosa.

Intanto in collaborazione con l’assessore della Salute, Ruggero Razza, sono in fase avanzata le intese con i ministeri della Salute e dell’Economia per la stipula dell’accordo di programma relativo alla totale copertura finanziaria dell’intervento, già inserito dalla Regione nella programmazione dell’edilizia ospedaliera per un costo stimato di 200 milioni di euro.