Palazzolo, raccolta differenziata: controlli sul corretto conferimento dei rifiuti

Da domani controlli a tappeto sulla raccolta diferenziata dei rifiuti a Palazzolo Acreide. Bisognerà depositare davanti casa i rifiuti in sacchetti trasparenti. Il personale incaricato della raccolta, insieme alla Polizia municipale, esaminerà il contenuto. Tutti i sacchetti neri e non trasparenti che contengono rifiuti che potevano essere meglio differenziati, non verranno ritirati e sarà posto un bollino con la scritta “conferimento errato”. I cittadini dovranno riportare a casa il sacchetto e differenziare nella maniera corretta.

La novità non riguarderà in contemporanea tutto il paese, ma sarà applicata ogni giovedì per un quartiere alla volta. Si parte domani con il quartiere San Paolo. Le vie che saranno interessate al controllo saranno via Annuziata; Via Vincenzo Messina; via Giuseppe Fava; largo senatore Italia; Via Ebraida; via Tagliamento; Via Ticino; Via Alerano; Via Galileo; Via canoa; Via Isonzo; Via Salomone; Via Adige; Ronco Scalzo; Ronco San Blandano; Via Castelvecchio.

“Questo – spiega l'assessore all’Ecologia e ambiente, Vincenzo Nieli – per dare la possibilità ai cittadini di abituarsi e di limitare i disagi. Non differenziare significa far aumentare per tutti il costo del servizio. Sono sicuro – conclude Nieli – che dopo i dubbi inziali la città risponderà al meglio”.